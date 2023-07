McAfee Total Protection: sicurezza totale con 65 euro di sconto

Proteggere i tuoi dispositivi digitali è fondamentale per garantire la tua sicurezza online. Grazie a questa offerta incredibile puoi ottenere McAfee Total Protection, l’abbonamento per 5 dispositivi, a soli 44,95 euro invece di 109,95 euro, risparmiando il 65%.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per ottenere una protezione completa e affidabile per tutti i tuoi dispositivi.

McAfee Total Protection: la soluzione davvero TOTALE

McAfee Total Protection offre un pluripremiato antivirus che ti difende da virus, minacce online e ransomware. Sfruttando funzionalità di protezione online e offline basate su cloud, potrai navigare, lavorare e divertirti online senza preoccupazioni. Questa soluzione di sicurezza copre non solo i PC Windows, ma anche i Mac e i dispositivi mobili iOS/Android, garantendo la massima protezione ovunque tu sia.

La protezione Web McAfee WebAdvisor è un’altra caratteristica di McAfee Total Protection che ti aiuta a prevenire gli attacchi hacker. Riceverai avvisi per siti web, link e file potenzialmente pericolosi, consentendoti di navigare, fare acquisti e operazioni bancarie in tutta sicurezza. Potrai goderti la tranquillità di navigare online senza rischi.

Per ottimizzare il tuo PC, McAfee Total Protection offre funzionalità di Ottimizzazione del PC. Con Web Boost, potrai mettere in pausa i video a riproduzione automatica, risparmiando batteria e larghezza di banda. Inoltre, con Booster app, le risorse delle app che utilizzi verranno aumentate automaticamente, consentendoti di lavorare in modo più veloce ed efficiente.

Una funzione preziosa di McAfee Total Protection è McAfee Safe Family, disponibile per 10 dispositivi. Questa caratteristica ti permette di avere un controllo affidabile sui dispositivi dei tuoi figli, sia che siano PC Windows o dispositivi Android/iOS. Con l’app Safe Family, potrai organizzare la vita digitale dei tuoi figli, aiutandoli ad apprendere buone abitudini online, gestendo l’utilizzo delle loro app e monitorando il loro tempo sul web. Potrai persino tenere traccia della loro posizione quando sono fuori casa. Inoltre, con McAfee QuickClean, File Lock e Shredder, potrai gestire la tua privacy e mantenere i tuoi file al sicuro.

Le password sono fondamentali per proteggere il nostro mondo digitale. McAfee Total Protection include un gestore di password che archivia, completa automaticamente e genera password univoche e complesse. Non dovrai più preoccuparti di inventare e ricordare password, potrai accedere alle password condivise su PC e dispositivi mobili da un unico account.

La scansione delle vulnerabilità ti consente di tenere aggiornati Windows e le app da un’unica piattaforma, eliminando le vulnerabilità che possono compromettere la sicurezza del tuo PC. Inoltre, con il filtro antispam per Microsoft Outlook, lo spam verrà eliminato prima ancora di raggiungere la tua casella di posta in arrivo, lasciando spazio solo a ciò di cui hai realmente bisogno.

McAfee garantisce la protezione dai virus al 100% con una promessa di rimborso. Se i tuoi dispositivi risultassero infetti da virus, ti rimborseranno. Inoltre, McAfee offre un servizio di assistenza clienti gratuito e disponibile per telefono, chat o online, per rispondere a tutte le tue domande.

Non perdere l’opportunità di ottenere McAfee Total Protection a un prezzo eccezionale. Proteggi i tuoi dispositivi con una soluzione completa e affidabile, risparmiando il 65%. Acquista ora l’abbonamento per 5 dispositivi a soli 44,95 euro anziché 109,95 euro e naviga online in tutta sicurezza con McAfee Total Protection.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.