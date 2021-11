Medium annuncia l'acquisizione di Knowable

La piattaforma di social journalism per eccellenza, Medium, conferma le proprie ambizioni annunciando una nuova acquisizione finalizzata a estendere ulteriormente la propria portata: questa volta allunga le mani su Knowable, nota per i suoi corsi audio (del tutto simili a podcast) attraverso i quali è possibile maturare skill e competenze.

Non è dato a sapere a quanto ammonti l'entità dell'investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa. Knowable continuerà ad ogni modo a operare come prodotto indipendente, ma il suo team lavorerà a stretto contatto con quello di Medium su alcune iniziative con l'obiettivo dichiarato di supportare le persone in ogni parte del mondo, incentivandole alla condivisione e a ottenere conoscenze in grado di cambiare le loro vite come si legge nel blogpost ufficiale.

Big day 🥳 We're joining forces with @Medium to further our mission of helping people everywhere share and discover big ideas through audio.

Knowable will continue as a standalone app, now with the support of our friends at Medium! https://t.co/h5aZWi459U

— Knowable 🤓 (@knowablefyi) November 16, 2021