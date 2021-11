Viasat compra Inmarsat e sfida SpaceX

Viasat ha annunciato l'acquisizione di Inmarsat per la cifra di 7,3 miliardi di dollari. In seguito al completamento della transazione nascerà un operatore satellitare in grado di offrire connettività a banda larga in tutto il mondo, sfruttando una rete ibrida e un ampio spettro di frequenze. Uno degli obiettivi sarà competere con SpaceX e la sua costellazione Starlink.

Viasat con Inmarsat per sfidare Elon Musk

L'accordo prevede il pagamento da parte di Viasat di 7,3 miliardi di dollari, di cui 3,1 miliardi in azioni e 850 milioni in contanti. I restanti 3,4 miliardi di dollari servono per coprire i debiti di Inmarsat. Grazie agli asset e alle tecnologie dell'azienda londinese, l'operatore californiano fornirà nuovi servizi a banda larga su rete fissa e mobile, integrando le soluzioni terrestri e satellitari. L'architettura ibrida consentirà di migliorare la copertura, incrementare la velocità e ridurre la latenza.

Viasat diventerà dunque il proprietario di 19 satelliti attualmente in servizio che operano nelle bande Ka, L e S. Nei prossimi tre anni è previsto il lancio di altri 10 satelliti, tra cui tre ViaSat-3, il primo dei quali verrà portato in orbita dal razzo Falcon Heavy di SpaceX.

Inmarsat ha già pianificato il lancio di altri sette satelliti (cinque in orbita geostazionaria e due in orbita ellittica). L'operatore britannico ha inoltre previsto la creazione della costellazione Orchestra formata da 150-175 satelliti in orbita terrestre bassa (LEO).

Viasat non può al momento competere contro SpaceX, in quanto l'azienda di Elon Musk ha già lanciato quasi 1.800 satelliti Starlink. I veri concorrenti dovrebbero essere OneWeb e Kuiper Systems.