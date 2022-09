MEGA, ecco come superare il limite di download

MEGA è una piattaforma nota per essere uno dei servizi di archiviazione e condivisione cloud più generosi: un account gratuito può infatti usufruire di ben 20 GB di spazio. Un’opzione tanto vantaggiosa porta, inevitabilmente, a dei limiti e quello di MEGA riguarda il download. Agli utenti free non è infatti concesso scaricare oltre 5 GB al giorno senza effettuare un upgrade (a pagamento) del proprio piano. Ma esiste un modo per aggirare questo limite? Scopriamo come fare.

Come aggirare il limite download di MEGA

Il limite download di MEGA è determinato da diversi fattori, uno su tutti l’indirizzo IP. Tra i metodi più popolari, quindi, non può che esserci una VPN: si tratta di una rete virtuale privata che consente, tramite un tunnel protetto e crittografato, non solo di nascondere la propria attività in rete ma anche di cambiare indirizzo IP connettendosi a un server posizionato all’estero.

Tuttavia, non tutte le VPN restituiranno il medesimo risultato. Importantissimo evitare i servizi gratuiti, che potrebbero rivelarsi poco affidabili, scegliendo invece una VPN a pagamento che offra un discreto numero di server dislocati nel mondo, possibilmente senza limiti di banda per scaricare sempre alla massima velocità. Un consiglio da tenere a mente, inoltre, è di cercare nel limite del possibile di evitare di scaricare singoli file di grandi dimensioni. Questo perché potresti trovarti a dover interrompere e riprendere il download più volte per cambiare la posizione della VPN.

La migliore VPN per MEGA

Ora che sai come aggirare il limite di MEGA, qual è la migliore VPN sul mercato? Noi ti consigliamo NordVPN. Sicuramente ne avrai già sentito parlare, poiché si tratta di una delle più famose e dal miglior rapporto qualità/prezzo. NordVPN dispone di una rete di server ultraveloce globale, composta da oltre 5.500 server con larghezza di banda illimitata in 59 paesi.

Crittografia AES a 256 bit, funzionalità Kill Switch automatica, Threat Protection contro tracker e annunci pubblicitari e una rigorosa politica no-log completano il quadro di un servizio eccellente e ampiamente elogiato da utenti in tutto il mondo. Esiste una applicazione, semplice da utilizzare, supporta fino a sei dispositivi e i principali sistemi operativi, oltre a smart TV e router.

Anche il prezzo è ottimo: grazie alla promozione in corso, accessibile tramite questo link, puoi ottenere uno sconto fino al 65%. Il piano standard crolla così a soli 3,49 euro al mese con tre mesi gratis aggiuntivi. Include, oltre alla VPN, anche protezione anti-malware, tracker e ad blocker e garanzia di rimborso 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.