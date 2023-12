MEGA SCONTO per queste cuffie da gaming wireless con Audio 3D

Amazon ti offre un’offerta straordinaria su queste cuffie da gaming wireless con supporto alla tecnologia Audio 3D: grazie allo sconto del 61% puoi averle infatti a soli 97,65 euro invece di 249,99. Un risparmio clamoroso per un prodotto di qualità che renderà le tue sessioni di gioco ancora più coinvolgenti.

Cuffie gaming wireless con Audio 3D: tutto quello che serve per il tuo gioco

Le cuffie Roccat Syn Max Air sono dotate della tecnologia Stellar Wireless, una vera e propria magia che gestisce e ottimizza il segnale wireless e l’autonomia della batteria. Goditi prestazioni ottimali fino a 15 metri di distanza e fino a 16 ore di batteria, garantendoti sessioni di gioco epiche senza interruzioni.

La base di carica rapida wireless ti permette di ricaricare le tue Syn Max Air in un battito di ciglia. In soli 15 minuti, ottieni tre ore di autonomia, garantendo che tu non debba mai interrompere la tua avventura virtuale per problemi di batteria.

E che dire della tecnologia Stellar Wireless abbinata al Bluetooth? Ora puoi goderti un audio simultaneo dal tuo PC e dal dispositivo mobile. Ideale per le chat VoIP, telefonate e molto altro ancora, queste cuffie sono la soluzione perfetta per chi vuole avere tutto sotto controllo.

La vera stella di questa esperienza audio è l’Audio 3D. Supera i limiti del tradizionale suono surround introducendo una terza dimensione, permettendoti di percepire non solo ciò che accade intorno a te, ma anche sopra e sotto. Immergiti completamente nel tuo gioco preferito e cattura ogni dettaglio con una precisione straordinaria.

Le Roccat Syn Max Air sono in offerta su Amazon a soli 97,65 euro invece di 249,99! Un risparmio incredibile per regalarti un’esperienza audio da gaming che ti lascerà senza fiato.

