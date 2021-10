MeLe Quieter2Q: il PC tascabile che non rinuncia a nulla

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un Mini PC diverso dal solito: tascabile, ma che non rinuncia a tutta la dotazione dei modelli tradizionali. Si tratta del MeLe Quieter2Q, un computer estremamente compatto equipaggiato con processore Intel, dotato di una grande versatilità.

Mini PC MeLe Quieter2Q: caratteristiche tecniche

Il computer misura solo 13x8cm per uno spessore di soli 18mm, dimensioni molto vicine a quelle di uno smartphone. Il processore all’interno è un Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A supportare la CPU ci pensano 8GB di memoria RAM ed 128GB eMMC per l’archiviazione, naturalmente espandibili. È possibile installare un SSD M.2 NVMe/SATA fino a ben 4TB, o in alternativa aggiungere una microSD fino a 1TB. Si tratta di un computer votato alla produttività, dalle ottime prestazioni per la navigazione o l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office. Considerando il design fanless, completamente silenzioso, è un’ottima soluzione anche come media center. Un alleato perfetto per unire lo streaming di Netflix, Prime Video e Disney+ all’utilità di un vero e proprio computer da infilare in tasca.

Come premesso, nonostante le dimensioni, avrai a disposizione tutta la connettività che ci si aspetterebbe da un Mini PC tradizionale. Le porte USB sono 4 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere la massima velocità e stabilità della rete grazie al cavo. Chiudono la dotazione le connessioni senza fili che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. In conclusione, una macchina davvero sensazionale dal punto di vista dell’espandibilità e delle prestazioni, con un formato ridotto al minimo indispensabile.

Grazie ad un coupon di ben 40 euro, è possibile acquistare il computer a soli 249 euro su Amazon.