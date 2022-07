Meliconi, la salvietta pulisci-schermo ora è green

Le salviette pulisci-schermo sono uno strumento estremamente utile in una moltitudine di occasioni: occhiali, display, laptop, smartphone e ovunque polvere o ditate vadano ad intaccare la qualità di visione dell’utente. Da oggi Meliconi fa fare alle proprie salviette un passo in avanti in termini di sostenibilità: in quanto parte della linea “green” del gruppo, le salviette sono infatti al 100% compostabili e non rappresentano dunque più un pericolo per l’ambiente (come succede invece con altre salviette concorrenti che vanno raccolte con i rifiuti indifferenziati).

Le salviette Meliconi Eco Wipes esordiscono in confezione da 50 unità con un prezzo di 9,99 euro, ma su Amazon l’esordio è all’insegna dello sconto con un taglio del 20% immediato (prezzo finale: 7,99 euro).

Sebbene sia cosa buona evitare di gettare il tutto nell’ambiente (in virtù dei tempi di biodegradabilità e della blanda tossicità per organismi acquatici), resta la bontà di un prodotto che, se raccolto con i rifiuti compostabili, evita l’accumulo di nuovi rifiuti da gestire e consente di salvaguardare l’ambiente con maggior responsabilità.

Anche una semplice salviettina per la pulizia di un display, insomma, può innovarsi e migliorarsi: la via del green è lastricata di buone intenzioni, ma spesso non è sufficientemente calpestata.

