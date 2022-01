Meno di 30 euro per gli auricolari Bluetooth al top di Soundcore

Da diversi anni, ormai, i produttori abbandonano sempre più il jack da 3,5mm, quindi perché non ottenere il massimo da un buon paio di auricolari Bluetooth? Se poi desideri anche un prezzo ragionevole, allora le Soundcore Life P2 Mini sono la soluzione ideale, oggi scontate a meno di 30 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 Mini: caratteristiche tecniche

Le Life P2 Mini rappresentano un’alternativa più compatta alle Soundcore Life P2 standard, ma che conservano le stesse funzionalità e, soprattutto, la medesima qualità sonora. Il design delle cuffie è più piccolo e leggero, con ogni auricolare che si ferma ad un peso di soli 4,6 grammi. La forma ergonomica con un punto di contatto all’orecchio, insieme agli adattatori in ben 5 diverse misure garantiscono la massima stabilità all’orecchio. Non sacrificano, tuttavia, un confort tale da non sentirle neanche una volta indossate. La batteria fornisce ben 8 ore continue di riproduzione con un’autonomia complessiva di ben 32 ore, grazie alla custodia di ricarica. La ricarica avviene attraverso il cavo USB Type-C, fornito in confezione, e non manca la funzione di ricarica rapida.

Ciò che però è decisamente apprezzabile, considerando la fascia di prezzo, è senza dubbio la qualità del suono. Si tratta di cuffie la buona fedeltà audio caratterizzate dal timbro più che apprezzato di Soundcore a cui si aggiunge il nuovo Bass Boost. Si tratta di una modalità che enfatizza i bassi senza intaccare le frequenze alte e medie per un suono bilanciato, ma ricco. Non mancano ben 3 modalità di equalizzazione che consentono di adattare il suono al proprio genere musicale preferito. Ottimi i microfoni con intelligenza artificiale in grado di ridurre drasticamente il rumore ambientale per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni. Della connessione se ne occupa un nuovissimo modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione istantanea e un segnale estremamente stabile. Completano la dotazione i comandi touch che consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione: tracce, chiamate, equalizzazione e assistenti vocali.

Grazie ad uno sconto del 28%, le Soundcore Life P2 Mini sono disponibili a soli 28,99 euro su Amazon.