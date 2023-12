Meno di 4 €/mese per una navigazione Internet sicura e veloce con una VPN

Attivare una nuova VPN, per una navigazione sicura e veloce, è oggi più facile e conveniente: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile scegliere NordVPN e attivare così una VPN illimitata con una spesa inferiore ai 4 euro al mese.

In questo momento, infatti, NordVPN costa 3,79 euro al mese andando a scegliere il piano 2 Anni che aggiunge 3 mesi extra, per un abbonamento da 27 mesi. Da notare, inoltre, che, aggiungendo appena 2 euro in più al mese, è possibile accedere al piano Completo di NordVPN che include anche 1 TB in cloud e il password manager.

La promozione di NordVPN è attivabile dal sito ufficiale e prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento con PayPal e acquisto in 3 rate senza interessi che permette di dilazionare la spesa.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. In questo modo è possibile “provare” il servizio e valutarne appieno tutte le caratteristiche e le potenzialità. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

NordVPN è in offerta a meno di 4 euro al mese

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati sistema Threat Protection che rileva e blocca le minacce informatiche

che rileva e blocca le minacce informatiche politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente

che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici e la censura online

sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici e la censura online connessione senza limiti di banda e di traffico dati

possibilità di utilizzo su più dispositivi

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile con una spesa di 3,79 euro al mese oppure, scegliendo il piano Completo, con una spesa di 5,79 euro al mese. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.