Meno di 700 euro per un Core i5 e VGA Nvidia dedicata: ecco l'Acer Aspire 5 in offerta

Se sei alla ricerca di un buon portatile, che non costi troppo, ma ti permetta di svolgere praticamente qualsiasi operazione, abbiamo un’offerta davvero interessante da proporti. Stiamo parlando dell’Acer Aspire 5 A315, un laptop estremamente sottile, facile da trasportare, e dalle ottime performance.

PC portatile Acer Aspire 5 A315: caratteristiche tecniche

Partiamo dal display, un LED da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920×1080). La risoluzione elevata, si abbina ad Acer BlueLighShield regalando colori brillanti e immagini definite, riducendo drasticamente la luce blu che affatica la vista. Una soluzione che aiuta molto durante le lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento. La tastiera offre un layout italiano completo, che include perfino il tastierino numerico ormai sempre più raro su questo tipo di prodotto. Convincenti anche i materiali con un coperchio e plate della tastiera realizzati completamente in alluminio, che regalano eleganza, leggerezza e robustezza. Nel complesso quindi il design e la funzionalità sono di buon livello, adattandosi sia ad ambienti informali che su una scrivania di casa.

Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Intel Core i5-1135G7, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 4,2GHz. Si tratta inoltre di uno dei processori prodotti sul nuovo nodo a 10nm, che garantiscono maggiori prestazioni con un consumo nettamente ridotto. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Da non trascurare la scheda video, una Nvidia GeForce MX350 da 2GB dedicata, che permette con i dovuti compromessi di far girare anche i titoli più recenti con un buon framerate. Dal punto di vista della connettività troviamo davvero tutto il necessario, piuttosto raro ormai sui laptop, soprattutto se ultrasottili. Sono presenti, infatti, 3 porte USB di cui due USB 3.2 Gen1 ad alta velocità per un trasferimento dati estremamente rapido. Non manca un’uscita HDMI così come la porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete. Chiudono le reti wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Insomma, una soluzione che con un costo accessibile, include tutto ciò che si può volere da un buon computer portatile.

Grazie allo sconto di 80 euro, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 699 euro.