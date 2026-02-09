 Meno umidità e più caldo: con le offerte eBay casa tua si scalda in inverno risparmiando
Grazie alle soluzioni in offerta su eBay puoi dire addio a umidità e muffa ottenendo una casa più confortevole e calda risparmiando.
Tecnologia Casa e Domotica
Grazie alle soluzioni in offerta su eBay puoi dire addio a umidità e muffa ottenendo una casa più confortevole e calda risparmiando.

Basta umidità e muffa! Ottieni una casa più calda e confortevole grazie alle soluzioni in offerta su eBay proprio in questo momento. Consegna gratuita e tasso zero in tre rate con PayPal o Klarna e hai già risolto il problema.

CALDOBAGNO / TERMOVENTILATORE ELETTRICO 99292 CALDO POP A OLIMPIA SPLENDID 2000W a soli 12,99 euro!

CALDOBAGNO / TERMOVENTILATORE ELETTRICO 99292 CALDO POP A OLIMPIA SPLENDID 2000W

CALDOBAGNO / TERMOVENTILATORE ELETTRICO 99292 CALDO POP A OLIMPIA SPLENDID 2000W

12,99
Vedi l’offerta

HOMCOM Deumidificatore Portatile 12L con Tubo di Scarico e Timer in ABS Bianco a soli 89,81 euro con il coupon PSPRFEB26!

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W Scaldino Stufetta a soli 20,99 euro!

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W Scaldino Stufetta

Smartfrog Caldobagno Elettrico Termoventilatore Ceramica 1000W Scaldino Stufetta

20,9936,99€-43%
Vedi l’offerta

Termoventilatore stufa elettrica TEPORELLA Aspira Fantini Cosmi – potenza 2000 w a soli 29,87 euro con i coupon PSPRFEB26!

Xiaomi Filtro HEPA Alta Efficienza Ricambio Mi Air Purifier 2/2S/3C/2H/PRO/3H a soli 36,50 euro con i coupon PSPRFEB26!

Ventilatore aspiratore domestico Ø 100mm con TIMER ed IGROSTATO – mascherina cr a soli 32,21 euro con i coupon PSPRFEB26!

Ventilatore aspiratore domestico Ø 100mm con TIMER – mascherina cromata lucida a soli 29,72 euro!

Ventilatore aspiratore domestico Ø 100mm con TIMER - mascherina cromata lucida

Ventilatore aspiratore domestico Ø 100mm con TIMER – mascherina cromata lucida

29,72
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
9 feb 2026
