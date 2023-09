Mercato indossabili: le spedizioni tornano a crescere

Le spedizioni su scala globale del mercato indossabili sono tornate a crescere nel secondo trimestre del 2023 dopo due trimestri di declino. A rendere nota la buona nuova è stata IDC, che ha da poco condiviso un nuovo report con cui ha affermato che, dopo la situazione segnalata a marzo scorso, il mercato è cresciuto dell’8,5% anno su anno con le spedizioni che hanno raggiunti circa 116,3 milioni di device.

La crescita delle spedizioni è in buona parte dovuta a un calo dei prezzi medi di vendita causato da una maggiore concorrenza e da uno sforzo da parte dei rivenditori nel cercare di ridurre il loro inventario in eccesso.

Nell’ultimo anno, inoltre, si è verificata una maggiore concorrenza da parte delle aziende più piccole e c’è stato un aumento delle spedizioni dei dispositivi indossabili meno noti, come ad esempio gli anelli.

I primi cinque marchi che attualmente hanno la meglio sono Apple, Xiaomi, Imagine Marketing, Huawei e Samsung.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato a tal riguardo da Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca, Mobility and Consumer Device Trackers presso IDC.

Mentre il monitoraggio del fitness, come i passi compiuti e le distanze corrono, è stato utile per catturare il pubblico mainstream, molti consumatori stanno ora chiedendo a gran voce un approccio più olistico al monitoraggio della salute, aprendo la strada a funzionalità come il monitoraggio del sonno, le metriche di recupero, i punteggi di prontezza e il monitoraggio del livello di stress.

È qui che i marchi più piccoli, come Oura, Whoop e Withings, sono stati in grado di ritagliarsi una nicchia, anche se molti grandi marchi e alcune aziende locali stanno guardando da vicino questo spazio e dovrebbero lanciare prodotti nei prossimi mesi.