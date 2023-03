Mercato indossabili: attesa crescita entro fine 2023

IDC ha da poco condiviso le previsioni in merito al mercato degli indossabili per il 2023 e a quanto pare sarà un anno di ritorno alla crescita, dopo la situazione non propriamente felice delineatasi nel 2022 ormai trascorso.

Mercato indossabili: 442,7 milioni di spedizioni attese quest’anno

Andando più in dettaglio, per il 2023 IDC prevede che le spedizioni arrivino a quota 442,7 milioni, il che equivale a una crescita del 6,3% su base annua.

Va tuttavia tenuto presente che si tratta di una prospettiva di medio termine, visto e considerato che molto probabilmente nel primo trimestre del 2023 i numeri saranno ancora in negativo.

Stando insomma a quanto dichiarato, la ripresa a tutti gli effetti dovrebbe avvenire nei trimestri successivi, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 5,4%, per arrivare a quota 644,5 milioni di indossabili spediti nel 2027.

Ricordiamo che i dispositivi indossabili includono una vasta gamma di prodotti, come auricolari, smartwatch e smartband. Tra gli indossabili di maggiore popolarità vi è senza dubbio Apple Watch, ma buona parte di questa fetta di mercato è detenuta dagli auricolari, i cui produttori e i relativi modelli abbondano.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto precisamente comunicato al riguardo nel report di IDC da Jitesh Ubrani, research manager di IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

Gli smartwatch come quelli di Apple, Samsung e Google dovranno affrontare un ambiente difficile nel 2023 poiché molti si sono spostati a monte in termini di prezzi durante un clima macroeconomico difficile e gli sconti applicati su questi prodotti potrebbero non essere sufficienti a compensare gli impatti negativi dell’inflazione e dei tassi di cambio. Detto questo, la trasformazione nel mercato smartwatch, con diversi modelli “pro” o “ultra” di fascia alta e una buona presenza nella fascia bassa con modelli di generazione precedente o nuovi ma economici, sta impoverendo l’offerta nel segmento medio del mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.