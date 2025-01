Mercato PC: crescita modesta nel 2024, ma 2025 incerto

Il mercato PC ha visto una modesta crescita nel 2024 da poco trascorso, ma per il 2025 appena iniziato la situazione pare essere incerta. Infatti, mentre i consumatori continuano ad acquistare computer e i rivenditori stanno reintegrando le loro scorte, nei prossimi mesi sono previsti cambiamenti significativi. Questo è lo scenario comunicato nelle scorse ore dagli analisti di IDC.

Mercato PC: 262,7 milioni di unità spedite nel 2024

Andando più in dettaglio, nel 2024 sono stati registrati centinaia di milioni di PC spediti ai canali di distribuzione e ai clienti finali. Le spedizioni di PC nel quarto trimestre del 2024 sono aumentate dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 68,9 milioni di unità che hanno raggiunto il mercato. Nel corso dell’intero anno, i fornitori hanno spedito un totale di 262,7 milioni di PC, segnando un aumento dell’1% anno su anno.

Diversi fattori hanno contribuito all’incremento delle spedizioni di PC. In Cina, sostanziali sussidi statali hanno aumentato la domanda dei consumatori, portando a prestazioni migliori del previsto nel segmento. Negli Stati Uniti e in Europa, le promozioni di vendita per le vacanze hanno incentivato i clienti ad acquistare nuovi PC. Nel frattempo, il mercato aziendale ha visto un’impennata degli aggiornamenti hardware, mentre le aziende si preparavano per la fine del supporto di Windows 10, prevista per ottobre 2025.

A detenere la posizione di principale produttore di PC in tutto il mondo è stata Lenovo, con una quota di mercato del 24,5% e ottenendo una crescita del 4,8% anno su anno. HP si è classificata seconda con una quota di mercato del 19,9%, pur essendo stata l’unica azienda a sperimentare una crescita negativa nel 2024, registrando un calo dell’1,7%. Dell, Apple e Asus si sono aggiudicate il terzo, il quarto e il quinto posto, con quote di mercato del 14,4%, del 10,1% e del 6,9%.

IDC osserva però che la prossima amministrazione degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo sul mercato tecnologico. L’incombente minaccia di tariffe nuove o aumentate sta sollevando preoccupazioni in tutto il settore, lasciando alcuni marchi di fronte a un periodo di notevole incertezza.

Inoltre, mentre l’industria spinge i clienti a sfruttare un sempre maggior numero di tecnologie avanzate e l’IA, gli utenti non sembrano avere alcuna fretta a tal riguardo, come già precedentemente evidenziato. IDC riconosce che l’IA sul dispositivo per PC è inevitabile, anche se probabilmente ci vorrà più tempo per diventare mainstream di quanto inizialmente previsto.