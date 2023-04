Mercato PC Q1 2023: crollo del 40% per Apple

IDC ha pubblicato i dati relativi alle consegne di PC nel primo trimestre 2023. La società di analisi ha evidenziato diversi fattori negativi, tra cui l’attuale crisi economica, responsabili del numero ridotto di consegne. Stupisce però il crollo di Apple, nonostante il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2.

Consegne PC: Apple peggio di tutti

Nel primo trimestre 2023 sono stati consegnati 56,9 milioni di PC (desktop, notebook e workstation), ovvero il 29% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo IDC, le cause principali sono tre: debolezza della domanda, inventari in eccesso e peggioramento del quadro macroeconomico. I risultati risentono inoltre degli effetti dell’era COVID, quando la domanda di computer è aumentata notevolmente (molte persone hanno adottato lo smart working).

Come detto, il dato peggiore è quello di Apple. La società di analisi ha rilevato un calo delle consegne del 40,5% (4,1 milioni di Mac nel primo trimestre 2023). L’azienda di Cupertino conserva però la quarta posizione nella top 5 con un market share del 7,2%.

In vetta alla classifica dei produttori mondiali c’è sempre Lenovo: 12,7 milioni di PC consegnati (-30,3%) e market share del 22,4%. HP ha perso il 24,2%, quindi si avvicina all’azienda cinese: 12 milioni di PC consegnati e market share del 21,1%. Dell occupa il terzo posto con un market share del 16,7% e 9,5 milioni di PC consegnati (-31%). ASUS chiude la top 5 con 3,9 milioni di PC consegnati (-30,3%) e un market share del 6,8%.

IDC stima un miglioramento a partire dal 2024, ma solo se la recessione economica diminuirà nei principali mercati.