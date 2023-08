Mercato smartphone: i dati peggiori degli ultimi dieci anni

Il mercato smartphone sta per chiudere un annata decisamente da dimenticare. Stando infatti a quelle che sono le ultime previsioni fatte da IDC, ci sarà infatti un calo del 4,7% nelle spedizioni che porterà a raggiungere il risultato peggiore degli ultimi dieci anni.

Mercato smartphone: calo del 4,7% nelle spedizioni

Ad influire sulla situazione sarebbero stati in special modo la scarsa fiducia nella ripresa economica e il sempre maggiore incremento del tasso d’inflazione, conducendo di conseguenza a un indebolimento generale della domanda da parte dei consumatori.

Gli analisti si sono pertanto ritrovati a a dover rivedere al ribasso le previsioni precedenti, quando invece era stata ipotizzata una contrazione delle spedizioni su scala mondiale di 3,2 punti percentuali.

Per quel che concerne il 2024, c’è maggiore ottimismo, ma pure in tal caso sono state riviste le previsioni. IDC si aspetta un incremento delle spedizioni del 4,5% su base annua, invece che del 6% inizialmente preventivato.

Il mercato tornerà senz’altro a crescere, ma i cicli d’aggiornamento più lunghi stanno riducendo il tasso di crescita nel lungo periodo impedendo al mercato globale di raggiungere i livelli pre-Covid.

Parlando specificamente delle piattaforme, si prevede che entro la fine dell’anno iOS aumenti dell’1,1% sino a raggiungere la quota record del 19,9%, mentre Android è destinato a subire una contrazione del 6% dovuta in special modo al calo che il sistema operativo sta registrando in regioni in cui è molto diffuso come Cina e America Latina. In Europa occidentale la situazione non sarà migliore, con un calo delle spedizioni di smartphone Android che dovrebbe andarsi ad attestare intorno al 6,1%.