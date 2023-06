Vendite smartphone in calo nel 2023, lieve ripresa prevista nel 2024

Il mondo della tecnologia in questi mesi sta dimostrando di essere in crisi: a inizio maggio gli analisti di Counterpoint Research hanno evidenziato il calo delle spedizioni di smartphone rispetto al primo trimestre del 2022 e al quarto trimestre del 2022. Tra la lenta ripresa delle aziende in Cina dopo la pandemia e l’incertezza economica a livello internazionale, la vendita di nuovi dispositivi – da smartphone a computer – è in netta diminuzione.

L’ultimo Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di International Data Corporation (IDC) cerca di prevedere il futuro analizzando il mercato della telefonia mobile nel dettaglio, considerando naturalmente fattori come un’economia debole e un’inflazione più elevata. Quale sarà il futuro del segmento smartphone?

Mercato smartphone in crisi

Gli ultimi dati mostrano che le spedizioni di smartphone sono già scese sensibilmente e, nell’arco del 2023, si prevede l’invio di 1,17 miliardi di dispositivi mobili per un calo del 3,2% rispetto all’anno scorso. Nabila Popal, direttrice della ricerca di Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, ha dichiarato che se il 2022 è stato l’anno dell’eccesso per gli inventari, il 2023 è l’anno della cautela.

Non mancano comunque buone notizie: secondo IDC, il mercato degli smartphone si riprenderà già il prossimo anno con un aumento delle spedizioni del 6%, ma si tratta di un rimbalzo che si manifesterà molto lentamente anche a causa dell’offerta crescente, ergo della varietà di device in arrivo nei negozi. Per il futuro più lontano, invece, IDC vede un aumento delle spedizioni nel 2025, 2026 e nel 2027, avvicinandosi potenzialmente a 1,4 miliardi di unità vendute in tutto il mondo in quest’ultimo anno.