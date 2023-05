Mercato smartphone: nuovi dati negativi

Quasi contemporaneamente ai dati relativi al mercato dei tablet, Counterpoint Research ha pubblicato quelli sulle consegne di smartphone nel primo trimestre 2023. La società di analisi conferma le rilevazioni di IDC, evidenziando un netto crollo delle consegne dovuto a vari fattori. Nonostante il sorpasso da parte di Samsung, Apple rimane il produttore con il margine di profitto più elevato.

Samsung supera Apple

In base ai dati di Counterpoint Research, nel primo trimestre 2023 sono stati consegnati 280,2 milioni di smartphone, ovvero il 14% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 e il 7% in meno rispetto al quarto trimestre 2022. Tra le cause ci sono le lenta ripresa della Cina in seguito alla pandemia COVID-19, l’incertezza economica e la scarsa disponibilità di nuovi modelli (i produttori vogliono prima svuotare i magazzini).

Apple occupava il primo posto della top 5 nel quarto trimestre 2022. Il numero di iPhone consegnati è diminuito da 70 a 58 milioni, quindi Samsung ha raggiunto la vetta con 60,6 milioni di smartphone rispetto ai 58,3 del Q4 2022. Considerando però l’intero anno, il produttore coreano ha perso il 19%, mentre il concorrente solo il 2%. Le altre posizioni sono occupate da Xiaomi, Oppo e Vivo.

Per quanto riguarda invece entrate e profitti, Apple non ha rivali. Le entrate provenienti dagli iPhone sono il 31% superiori a quelle che Samsung ottiene dai suoi smartphone. La differenza è ancora più netta in termini di profitti (+72%). Complessivamente le entrate sono diminuite del 7% rispetto al primo trimestre 2022. Nei prossimi mesi è previsto l’annuncio dei nuovi Galaxy Z Fold5/Flip5 e iPhone 15, quindi le posizioni in cima alla classifica potrebbe cambiare.

