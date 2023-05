iPhone 15 Pro Max: un mockup conferma le cornici sottili

I prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dovrebbero caratterizzarsi per la presenza di un display con cornici estremamente sottili, molto più di quanto già proposto sugli attuali 14 Pro e 14 Pro Max. Indiscrezioni al riguardo circolano già da qualche mese a questa parte, ma un’ulteriore conferma è pervenuta nel corso delle ultime ore.

Il noto leaker Ice Universe ha infatti pubblicato una foto che mostra un mockup di un vetro protettivo per iPhone 15 Pro Max che evidenza per l’appunto la sottigliezza del bordo laterale.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb

— Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023