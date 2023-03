iPhone 15 Pro Max: mai viste cornici così sottili

Grazie alle numerose indiscrezioni che si susseguono in Rete da settimane è stato possibile venire a conoscenza in netto anticipo di quello che dovrebbe essere il design dei futuri iPhone 15. A tal proposito, nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli relativi alla parte frontale del modello Pro Max, per la precisione alle sue cornici.

iPhone 15 Pro: cornici inferiori a 1,81 mm

Secondo l’account Twitter Ice universe, fonte solitamente piuttosto autorevole per quel che concerne le informazioni anticipate sul mondo Apple, iPhone 15 Pro Max presenterà uno spessore delle cornici intorno al display di gran lunga ottimizzato rispetto ai modelli attuali.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo — Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023

Più precisamente, i designer di Apple sarebbero riusciti a fare meglio di chiunque altro, restituendo uno spessore per le cornici inferiore a 1,81 mm, arrivando addirittura a 1,55 mm, con un valore quindi minore di quello record che è attualmente misurabile sul sottilissimo Xiaomi 13.

È stata fornita anche qualche metrica più precisa ed è praticamente incredibile come Apple nel giro di un anno possa arrivare a ridurre del 30% lo spessore delle cornici di iPhone 14 Pro (che misurano 2,17 mm) e possa riuscire a battere pure gli ultimissimi Samsung Galaxy S23, che al pari dei modelli S22 hanno cornici che misurano 1,95 mm.

Ad ogni modo, che l’azienda di Cupertino avesse lavorato per ridurre la dimensione delle cornici era cosa già chiara, ma adesso si ha pure una dimensione numerica esatta. Ovviamente, però, per quanto attendibile possa essere la fonte, occorre sempre tenere presente che si tratta di dettagli non ancora confermati ufficialmente e che quindi alla fine potrebbero pure rivelarsi inesatti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.