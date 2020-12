Progettato per chi desidera sperimentare l’esperienza coinvolgente della realtà virtuale, il visore MERGE è compatibile con la maggior parte degli smartphone Android e iOS in circolazione: oggi è possibile acquistarlo su Amazon in offerta lampo con il 25% di sconto sul prezzo di listino.

MERGE: visore VR in sconto su Amazon per Natale

Può essere utilizzato sia con i tanti giochi VR in circolazione per la fruizione dei contenuti educativi reperibili in rete o negli store dedicati. Prevista la possibilità di regolazione per la messa a fuoco delle lenti, così da garantire a tutti una visione ottimale.

Il design del visore MERGE è studiato in modo da garantire il massimo possibile del comfort in fase di utilizzo. Al prezzo di 37,49 euro invece di 49,99 euro come da listino rappresenta un’ottima occasione per chi desidera prendere confidenza con una tecnologia affascinante come quella della realtà virtuale.