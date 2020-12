HUB USB 3.0: velocità super 5 Gbps e prezzo stracciato

Sicuramente in questo periodo, per necessità, molte persone hanno acquistato un nuovo portatile. Altrettanti avranno notato, soprattutto sugli ultrabook, la modesta quantità di porte disponibili. A tal proposito vogliamo segnalarvi l’HUB USB 3.0 Aukey, una soluzione compatta per espandere la quantità di porte USB del proprio PC, con un impiego di spazio minimo.

HUB USB 3.0 Aukey: caratteristiche tecniche

Si tratta del più piccolo della gamma, ideale da abbinare a notebook ed ultrabook per le sue dimensioni, e quindi la semplicità di trasporto. Il dispositivo è plug and play, quindi non necessita di alcuna installazione driver. È sufficiente collegare l’HUB attraverso la porta laterale al PC ed il LED frontale ne indicherà il funzionamento. La velocità di trasferimento arriva a ben 5Gbps, la quale permette di trasferire file come video o film in 4K in pochi minuti.

L’HUB in questione presenta un corpo completamente in alluminio, ed offre ben quattro porte USB 3.0 aggiuntive. Nella parte inferiore presenta due piedini in gomma antiscivolo che gli permettono di essere posizionato su qualsiasi superficie. Molto interessante è invece la funzione di ricarica. Questo infatti può essere collegato ad un alimentatore per smartphone ed essere utilizzato come multipresa. Così facendo potremo ricaricare fino a 4 dispositivi mobili contemporaneamente impegnando una singola presa di corrente.

Oggi Amazon lo propone a soli 14,44 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Si tratta tuttavia di un’offerta a tempo, quindi meglio fare presto.