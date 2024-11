Messenger: videochiamate HD, sfondi AI e altro ancora

Meta ha annunciato l’aggiunta delle videochiamate in HD e della soppressione del rumore alla sua app Messenger, oltre a diverse altre funzioni come gli sfondi AI che contribuiscono a renderla all’altezza delle altre applicazioni di videochiamate per smartphone più diffuse.

Gli aggiornamenti di Messenger arrivano dopo che Meta ha lanciato una nuova funzione di community per l’app, ha integrato il suo chatbot Meta AI nella barra di ricerca di Messenger e ha aggiunto strumenti per condividere file di grandi dimensioni. Verso la fine dello scorso anno, Meta ha anche reso la crittografia end-to-end predefinita per le conversazioni su Messenger.

Novità per Messenger: videochiamate HD, sfondi AI e non solo

Partiamo dalle videochiamate in HD: finalmente si potranno vedere i propri amici in alta definizione, soprattutto quando si è connessi al Wi-Fi. E se c’è troppo rumore di sottofondo, niente paura! Messenger ha pensato anche a questo, con la nuova funzione di isolamento vocale. Addio rumori molesti.

Quante volte capita di chiamare qualcuno e non ricevere risposta? Ora con Messenger si potrà lasciare un messaggio audio o video, proprio come una segreteria telefonica digitale. Quando qualcuno non risponde a una chiamata, è possibile toccare il nuovo pulsante “Registra messaggio” per inviare una registrazione audio o video.

L’integrazione di Siri su Messenger

Per tutti gli utenti iOS, c’è una sorpresa: l’integrazione con Siri. Si può chiedere all’assistente vocale di Apple di inviare messaggi o effettuare chiamate su Messenger. Basta dire qualcosa come “Ehi Siri, invia un messaggio a Laura su Messenger” e dettare il testo. Siri penserà a tutto il resto.

Sfondi generati con l’AI

Meta ha finalmente introdotto gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale. Durante una videochiamata, basta toccare l’icona degli effetti nella barra laterale, descrivere ciò che si vuole in una casella di richiesta e Meta AI genererà uno sfondo unico e spettacolare. Meta ha iniziato a generare immagini AI anche altrove, tra cui nelle chat di Messenger e su Facebook e Instagram.