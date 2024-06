Meta annuncia le Communities per Messenger

Meta ha avviato il rollout di una nuova funzionalità per Messenger denominata Communities. Si tratta di gruppi in cui gli utenti possono discutere su argomenti specifici e accessibili attraverso una singola sezione, in modo simile a WhatsApp. La possibilità di creare una community non è ancora disponibile per tutti.

Community senza gruppo Facebook

A metà settembre 2022 erano state annunciate le Community Chat. La funzionalità consente di avere conversazioni in tempo reale tra i membri di un gruppo Facebook. Le Communities di Messenger sono simili come concetto (spazio dedicato per comunicazioni in tempo reale), ma senza l’obbligo di iscrizione al gruppo.

L’obiettivo di Meta è offrire più esperienze social agli utenti che usano Messenger. Le Communities possono avere fino a 5.000 persone. L’accesso avviene tramite invito condiviso da altri membri e dall’amministratore. Ogni community ha una sezione Home dove gli amministratori pubblicano aggiornamenti e annunci.

Solo gli amministratori possono creare o eliminare una community, eliminare i contenuti e rimuovere un membro. Non essendo private, le community non seguono le stesse linee guida sulla privacy dei messaggi personali su Messenger, ma sono simili a quelle delle chat della community associate ai gruppi Facebook. Gli utenti devono quindi prestare attenzione a ciò che pubblicano.

La funzionalità può essere sfruttata per creare spazi dedicati per scuole, aziende, vicini di casa oppure amici che condividono gli stessi interessi. Le Communities di Messenger possono crescere più velocemente rispetto a quelle di WhatsApp, in quanto non è necessario conoscere il numero di telefono di altre persone.