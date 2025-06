Meta acquisisce il 49% di Scale AI per 14,3 miliardi

Come anticipato due giorni fa, Meta ha acquisito il 49% di Scale AI spendendo 14,3 miliardi di dollari. Alexandr Wang, co-fondatore e CEO dell’azienda di San Francisco, farà parte di un team che avrà il compito di sviluppare una superintelligenza. Intanto l’azienda di Menlo Park ha sottoscritto accordi per alimentare i data center con energia nucleare e geotermica.

Mark Zuckerberg lancia la sfida ai concorrenti

Dopo vari ritardi, Meta ha annunciato tre nuovi modelli della famiglia Llama 4. L’azienda di Menlo Park ha “truccato” i benchmark per ottenere un punteggio elevato nella classifica LMArena, mentre il lancio del modello più potente (Behemoth) è stato posticipato.

Questi passi falsi hanno spinto Mark Zuckerberg a creare un team dedicato allo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale generativa con l’obiettivo finale di ottenere una AGI (intelligenza artificiale generale) o superintelligenza.

Per cercare di recuperare terreno nei confronti dei concorrenti, tra cui OpenAI, Google e Anthropic, Meta ha acquisito il 49% di Scale AI e assunto Alexandr Wang. In base all’investimento di 14,3 miliardi di dollari, l’azienda di San Francisco è stata valutata circa 29 miliardi di dollari. Wang rimarrà nel consiglio di amministrazione di Scale AI. Il nuovo CEO ad interim è Jason Droege.

Meta ha adottato la stessa strategia di Google, Microsoft e Amazon, investendo in una startup AI invece di effettuare un’acquisizione completa. Ciò riduce il rischio di un’indagine per violazione della legge antitrust.

Come i rivali anche l’azienda di Menlo Park cerca nuove fonti di energia per i suoi data center, necessaria allo sviluppo di modelli AI sempre più potenti. All’inizio del mese ha sottoscritto un accordo con Constellation per usare una centrale nucleare in Illinois. Ieri ha invece annunciato un accordo con XGS Energy per l’uso di impianti geotermici.