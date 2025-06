Meta spende 15 miliardi di dollari per la super AI

Meta avrebbe deciso di acquisire il 49% di Scale AI per una somma di 14,8 miliardi di dollari. Il co-fondatore e CEO dell’azienda di San Francisco dovrebbe guidare un nuovo laboratorio di ricerca formato da 50 persone. L’obiettivo di Mark Zuckerberg è sviluppare una super intelligenza o intelligenza artificiale generale (AGI).

Meta punta alla AGI con Scale AI

Fino a qualche anno fa, Zuckerberg aveva puntato soprattutto sul metaverso e i visori per la realtà virtuale. Meta ha successivamente deciso di investire maggiormente nell’intelligenza artificiale (il chatbot Meta AI, integrato in WhatsApp, Facebook e Instagram, viene usato da oltre un miliardo di utenti). Dato che i concorrenti (OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic e altri) procedono più velocemente, Zuckerberg ha deciso di formare un team di circa 50 persone per velocizzare lo sviluppo della AGI.

Il primo step prevede l’acquisizione del 49% di Scale AI. L’azienda di San Francisco, fondata da Alexandr Wang e Lucy Guo nel 2016, fornisce servizi di “data labeling e model evaluation” per lo sviluppo di applicazioni AI. Tra i clienti ci sono Microsoft, Cohere, Etsy, OpenAI e la stessa Meta. Il CEO e co-fondatore Alexandr Wang (28 anni) dovrebbe guidare il “superintelligence group” creato da Zuckerberg, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Meta ha posticipato il lancio del nuovo modello AI (nome in codice Behemoth) a causa delle difficoltà incontrate durante l’addestramento. Questo ritardo ha spinto Zuckerberg alla creazione di un team AI che farà concorrenza a OpenAI, DeepMind (Google), Microsoft AI e Anthropic. Nei prossimi anni scopriremo chi ha vinto la corsa verso la superintelligenza.