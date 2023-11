Meta: addio al team per l'uso e lo sviluppo dell'AI

Il team Responsabile AI (RAI) di Meta è stato sciolto. Creato nel 2019 per garantire uno sviluppo e un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, come lascia intendere lo stesso nome, adesso non esiste più, almeno stando a un recente report che è stato pubblicato dal The Information.

Meta: il team Responsabile AI è stato sciolto

In base a quanto riferito, la maggior parte de membri RAI passerà al team di prodotti AI generativi dell’azienda, mentre altri lavoreranno sull’infrastruttura AI di Meta. Non sono quindi previsti licenziamenti, il che è decisamente una buona notizia dopo quanto verificatosi nei mesi precedenti per cercare di contenere i costi.

Nel report viene altresì citato il rappresentate di Meta Jon Carvill, il quale assicura che la società “continuerà a dare priorità e a investire nello sviluppo sicuro e responsabile dell’AI” e che gli stessi membri riassegnati del team “continueranno a sostenere gli sforzi trasversali di Meta per lo sviluppo e l’uso responsabile dell’AI”.

Da tenere presente che il team ha già visto una ristrutturazione all’inizio di quest’anno, ma in tale occasione il personale è stato licenziato. La notizia era stata data da Business Insider, sottolineando altresì che il team RAI avrebbe avuto poca autonomia e che le sue iniziative dovevano passare attraverso lunghi negoziati con le parti interessate prima di poter essere attuate.

Ad ogni modo, Meta continua a sostenere di voler sviluppare l’intelligenza artificiale in modo responsabile e ha persino una pagina Web dedicata alla cosa, in cui vengono elencato i “pilastri dell’intelligenza artificiale responsabile” del gruppo, tra cui responsabilità, trasparenza, sicurezza, privacy e altro ancora.