Meta aggiunge le etichette a più contenuti IA

Meta ha annunciato importanti novità per quanto riguarda i contenuti multimediali manipolati, ovvero video, audio e immagini generati dall’intelligenza artificiale. L’azienda di Menlo Park aggiungerà più etichette per specificare che non si tratta di contenuti reali e aggiornerà la policy, seguendo le indicazioni del comitato per il controllo (Oversight Board).

Più etichette, meno rimozioni

L’ultimo aggiornamento della policy sui contenuti multimediali manipolati risale al 2020 e copre solo i video creati o modificati con l’intelligenza artificiale per mostrare persone che sembrano pronunciare parole mai dette. Per questo motivo era stato rimosso da Facebook un video fasullo in cui si vede il Presidente Joe Biden che tocca il petto delle nipote diciottenne.

Meta aggiornerà la policy per includere i video alterati senza l’uso dell’intelligenza artificiale, oltre ai contenuti audio e video con persone che fanno cose mai fatte. Come suggerito dal comitato per il controllo, l’azienda di Menlo Park non rimuoverà i contenuti manipolati che non violano la policy, ma aggiungerà l’etichetta “Made with AI” a video, audio e immagini su Facebook, Instagram e Threads.

Le etichette copriranno un numero maggiore di contenuti per garantire la massima trasparenza. Inoltre, se immagini, video o audio creati digitalmente o alterati rappresentano un rischio particolarmente elevato di ingannare il pubblico su argomenti importanti, Meta aggiungerà un’etichetta più evidente per fornire più informazioni e contesto.

I contenuti IA segnalati dai fact-checker come falsi o ingannevoli verranno penalizzati, quindi mostrati nelle posizioni più basse del feed. L’applicazione delle etichette inizierà nel mese di maggio, mentre da luglio non verranno più rimossi i contenuti in base alle policy attuale sui video manipolati.