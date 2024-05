Meta aggiunge nuove funzionalità a CrowdTangle

Meta ha annunciato nuove funzionalità per CrowdTangle, nonostante la decisione di abbandonare il tool dopo il 14 agosto. L’azienda di Menlo Park cerca probabilmente di evitare una sanzione per la violazione del Digital Services Act (DSA) che potrebbe arrivare al termine dell’indagine avviata dalla Commissione europea a fine aprile.

Sicurezza e Live Display per le elezioni

CrowdTangle è il tool di Meta che permette a giornalisti, ricercatori e fact-checker di monitorare i contenuti pubblici di pagine e gruppi su Facebook, oltre ad alcuni account su Instagram. Non sono tracciati tutti i profili, ma solo quelli verificati e appartenenti a personaggi pubblici, come sportivi, giornalisti, politici e media. Le metriche, tra cui numero di condivisioni, commenti e reazioni, consentono di valutare l’interesse verso determinati argomenti.

CrowdTangle rappresenta quindi un utile strumento per rilevare la disinformazione relativa alle prossime elezioni europee. L’indagine della Commissione europea riguarda anche l’assenza di una funzionalità per il monitoraggio in tempo reale dei contenuti sulle elezioni. Meta ha risposto con l’introduzione di Live Display.

Per seguire i post su Facebook e Instagram dei candidati è disponibile un’interfaccia che mostra i post in base a keyword e hashtag specifici per ogni paese. La board per l’Italia è questa.

I candidati vedranno una notifica nella parte iniziale del feed su Facebook e Instagram che suggerisce come proteggere l’account, ad esempio attivando l’autenticazione in due fattori. La Commissione europea ha accolto con favore le novità, ma il procedimento formale nei confronti di Meta rimane aperto.