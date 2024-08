Bloccati i conti di Starlink e ban di X in Brasile?

Continua lo scontro tra il giudice della Corte Suprema in Brasile e l’azienda di Elon Musk. Alexandre de Moraes ha congelato i conti bancari di Starlink e minacciato di bloccare l’accesso al social network. La decisione è stata presa come risposta all’annuncio della chiusura degli uffici nel paese.

Abuso di potere del giudice?

A metà agosto, il giudice della Corte Suprema ha ordinato a X di chiudere alcuni account perché usati per diffondere fake news sulle elezioni. L’azienda californiana non ha rispettato l’ordine, quindi il giudice ha minacciato di arrestare il legale rappresentante delle sede brasiliana. Elon Musk ha pertanto deciso di chiudere gli uffici con effetto immediato, in quanto la richiesta del giudice equivale a censura.

Alexandre de Moraes ha successivamente chiesto a X di comunicare il nome del rappresentante legale entro 24 ore, altrimenti ordinerà agli ISP (Internet Service Provider) di bloccare l’accesso al social network (ci sono circa 20 milioni di utenti in Brasile).

Elon Musk ha pubblicato una serie di post per sottolineare l’abuso di potere del giudice. In un post afferma che il giudice è un criminale della peggior specie. In un altro scrive che il giudice ha violato la legge che dovrebbe far rispettare. Infine ha pubblicato un’immagine (probabilmente generata da Grok) in cui si vede il giudice dietro le sbarre.

L’azienda californiana ha avvisato gli utenti che il giudice ordinerà il ban di X perché non sono stati rispettati i suoi ordini illegali di censura. SpaceX ha svelato sull’account di Starlink che il giudice ha congelato i conti bancari per impedire qualsiasi transazione finanziaria nel paese.

Successivamente ha aggiunto che il giudice pretende il pagamento delle sanzioni imposte a X. Musk ha sottolineato che SpaceX e X sono aziende separate con differenti azionisti, quindi l’azione del giudice è illegale.