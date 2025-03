Vacanza da sogno a Sharm El Sheikh da 382€ a persona per 7 notti con formula All Inclusive

Tra le nuove offerte per le vacanze dell’estate 2025 del portale Lastminute.com segnaliamo quella che ha per protagonista la località Sharm El Sheikh: 7 notti, dal 29 settembre al 6 ottobre, da 382 euro a persona presso il Charmillion Club Acquapark, con la formula All Inclusive (nel prezzo sono compresi anche i voli di andata e ritorno).

La proposta rientra tra le offerte per le vacanze in famiglia di Lastminute.com e prevede un soggiorno di sette notti al Charmillion Club Aquapark, una grande struttura con 21 scivoli d’acqua e 7 piscine, due delle quali per bambini. Nel caso specifico, i voli partono da Milano. E se l’offerta in questione non vi soddisfa, potete allora prendere in considerazione le altre offerte a tempo disponibili sulla piattaforma.

Le nuove offerte a tempo di Lastminute.com per le vacanze della prossima estate

Come nostra consuetudine, iniziamo dalle nuove offerte a tempo limitato pensate per le vacanze di coppia.

Madeira, Portogallo , da 588 euro a persona per 3 notti, dal 17 al 20 giugno, presso il Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, un hotel con giardino botanico e vista sull’oceano (colazione inclusa)

, da 588 euro a persona per 3 notti, dal 17 al 20 giugno, presso il Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, un hotel con giardino botanico e vista sull’oceano (colazione inclusa) Costa Barcellona, Spagna , da 433 euro a persona per 4 notti, dal 28 luglio al 1° agosto, presso l’htop Amaika & Spa, hotel con piscina e solarium situata a 150 metri dalla spiaggia della località della Catalogna

, da 433 euro a persona per 4 notti, dal 28 luglio al 1° agosto, presso l’htop Amaika & Spa, hotel con piscina e solarium situata a 150 metri dalla spiaggia della località della Catalogna Corfù, Grecia, da 772 euro a persona per 5 notti, dal 29 settembre al 4 ottobre, presso il Domes Miramare, un resort di fronte al mare con ospitalità autentica e lussuosa

Concludiamo infine con le offerte per le vacanze in famiglia.

Sharm El Sheikh, Egitto , da 382 euro a persona per 7 notti, dal 29 settembre al 6 ottobre, presso il Charmillion Club Acquapark (formula all inclusive)

, da 382 euro a persona per 7 notti, dal 29 settembre al 6 ottobre, presso il Charmillion Club Acquapark (formula all inclusive) Fuerteventura, Isole Canarie , da 400 euro a persona per 5 notti, dal 26 giugno al 1° luglio, presso il Sol Fuerteventura Jandia, struttura con suite immerse nel verde (formula mezza pensione)

, da 400 euro a persona per 5 notti, dal 26 giugno al 1° luglio, presso il Sol Fuerteventura Jandia, struttura con suite immerse nel verde (formula mezza pensione) Atollo di Vaavu, Maldive, da 1.314 euro a persona per 8 notti, dal 3 all’11 giugno, presso il Cinnamon Velifushi Maldives, un’oasi di lusso su un’isola privata (colazione inclusa)