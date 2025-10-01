Meta AI: conversazioni usate per le inserzioni

Meta ha annunciato che utilizzerà le conversazioni degli utenti con il chatbot per mostrare suggerimenti e inserzioni personalizzati su Facebook e Instagram. L’azienda di Melno Park usa già molti dati degli utenti per sviluppare e migliorare Meta AI.

Contenuti personalizzati per gli utenti

Meta scrive che il chatbot viene utilizzato da oltre un miliardo di utenti al mese. Dato che l’obiettivo è “migliorare l’esperienza” su tutte le piattaforme, a partire dal 16 dicembre verranno utilizzate le interazioni con Meta AI per personalizzare contenuti e inserzioni. Dal 7 ottobre, gli utenti riceveranno la relativa comunicazione tramite email e notifiche in app.

Oggi Meta utilizza le interazioni con i contenuti su Facebook e Instagram per la personalizzazione del feed. Gli annunci e i contenuti sono basati sugli interessi degli utenti. Le interazioni con l’intelligenza artificiale saranno un’altra fonte per migliorare l’esperienza.

Per interazioni si intendono chat testuali, richieste vocali, immagini e video elaborati da Meta AI su Facebook, Instagram e WhatsApp, oltre che sugli occhiali smart. Verranno usati i dati solo se gli account sono stati aggiunti al Centro gestione account.

Meta garantisce che le conversazioni con Meta AI su argomenti sensibili (opinioni religiose, orientamento sessuale, opinioni politiche, salute, origine razziale o etnica, convinzioni filosofiche o appartenenza a un sindacato) non verranno utilizzate per mostrare annunci pubblicitari.

Nel comunicato ufficiale non viene indicato, ma il responsabile della privacy ha comunicato che la novità riguarderà tutti gli utenti ad eccezione di quelli in Europa, Regno Unito e Corea del Sud, dove sono in vigore leggi più severe.