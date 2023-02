Meta annuncia i Broadcast Channels di Instagram

Meta ha deciso di “copiare” una della funzionalità più popolari di Telegram. Mark Zuckerberg in persona ha annunciato i Broadcast Channels di Instagram che permettono ai creatori dei contenuti di condividere messaggi one-to-many pubblici con i follower. La novità, attualmente in test solo negli Stati Uniti, arriverà anche su Facebook e Messenger nei prossimi mesi.

Come ipotizzato, il CEO di Meta sembra aver cambiato idea sul metaverso, riportando le app al centro dell’attenzione. Lo stesso Zuckerberg ha infatti comunicato la nuova funzionalità attraverso il canale aziendale. I Broadcast Channels di Instagram sono chat “one-to-many” che permettono di condividere informazioni a senso unico.

Today Mark Zuckerberg announced broadcast channels 📣 on @instagram!

Creators can use broadcast channels to share their latest updates with followers using text 🖊 photos 📸 videos 🎥 voice notes 🎤 polls 📊 and more.https://t.co/jWX7WoGBDi pic.twitter.com/E6DIlcHUPX

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 16, 2023