Meta apre Horizon Worlds ai minorenni

Nonostante le critiche arrivate dai difensori dei diritti dei minori e l’invito di abbandonare il piano dai politici, Meta ha deciso di aprire le porte dei mondi virtuali anche ai più piccoli, come previsto all’inizio di febbraio. Gli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni possono accedere a Horizon Worlds negli Stati Uniti e in Canada.

Specifiche protezioni per i minori

Fin dal lancio, Horizon Worlds era accessibile solo agli utenti con almeno 18 anni. Dato che il visore Meta Quest 2 può essere utilizzato anche dai minorenni, l’azienda californiana ha deciso di consentire l’accesso ai mondi virtuali anche agli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni, a partire dalle prossime settimane. Verranno implementate diverse misure di sicurezza, tra cui il controllo parentale.

Alcune misure sono già attivate per impostazione predefinita. I profili dei minorenni sono privati, quindi è necessario approvare tutte le richieste dei follower. Non viene inoltre mostrato lo stato attivo e la posizione nei mondi virtuali. I minorenni possono scegliere se rendere o meno visibili queste informazioni.

Per ogni mondo virtuale viene indicato il rating, quindi i minorenni non possono trovare, vedere o entrare in quelli riservati agli adulti. Una specifica modalità altera la voce degli adolescenti, in modo da non essere riconoscibili. Viene inoltre limitata l’interazione con adulti sconosciuti.

I genitori possono utilizzare il Family Center per modificare le impostazioni di sicurezza, vedere follower e following, concedere i permessi per l’uso delle app. L’accesso a Horizon Worlds verrà gradualmente garantito nel corso delle prossime settimane.

