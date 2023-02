Horizon Worlds è accessibile in sette paesi solo ai maggiorenni. Secondo il Wall Street Journal, Meta avrebbe deciso di aprire le iscrizioni alla piattaforma VR anche agli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni. La novità dovrebbe essere annunciata a marzo. L’azienda di Menlo Park ha implementato diverse misure per impedire ai minorenni di entrare nei mondi virtuali riservati agli adulti.

Horizon Worlds: accesso ai minorenni da marzo?

La novità viene citata nel documento “Horizon 2023 Goals and Strategy” mostrato ai dipendenti dal Vice Presidente Gabriel Aul e letto dal Wall Street Journal. Tra gli obiettivi da raggiungere nella prima metà del 2023 c’è quello di incrementare gli utenti di Horizon Worlds. Meta vuole quindi aprire la piattaforma ai minorenni, ovvero ai cosiddetti nativi digitali che rappresenteranno i veri cittadini del metaverso.

Il visore Quest 2 è stato progettato per utenti con età minima di 13 anni. I teenager possono già accedere a varie esperienze VR, ma non ancora a Horizon Worlds. Meta ha introdotto diverse misure che impediscono l’accesso ai mondi virtuali per adulti. Gli sviluppatori devono indicare chiaramente che i contenuti sono per tutti o solo per i maggiorenni.

L’azienda di Menlo Park ha fissato i 500.000 utenti attivi mensili come obiettivo nella prima metà del 2023. Attualmente il numero è inferiore a 200.000. Un altro problema è il “retention rate”. Solo l’11% degli utenti ritorna in Horizon Worlds il mese successivo (l’obiettivo è raggiungere il 20%). Meta ha previsto di aggiungere altre 20 esperienze VR, oltre alle gambe per gli avatar.

