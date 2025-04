Meta, in arrivo gli occhiali smart Hypernova

Meta sta per lanciare una versione premium dei suoi occhiali smart Ray-Ban Meta, con schermo integrato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i nuovi occhiali, nome in codice Hypernova, potrebbero arrivare sul mercato già entro la fine dell’anno.

Gli Hypernova saranno in grado di eseguire app e visualizzare foto, tutto controllato tramite gesti delle mani e touch capacitivo sui lati della montatura. Lo schermo sarà visibile solo sulla lente destra, nel quadrante in basso a destra, e si vedrà meglio guardando verso il basso. All’accensione, apparirà una schermata home con le icone disposte orizzontalmente, in modo simile a Meta Quest.

Rispetto al modello attuale, gli Hypernova avranno una fotocamera migliore e continueranno a sviluppare l’idea di avere un chatbot AI sul volto. Ma attenzione al prezzo: secondo Bloomberg, gli Hypernova costeranno oltre 1.000 dollari, con un possibile range di 1.300-1.400 dollari. Per fare un paragone, gli attuali occhiali smart Meta Ray-Ban partono da 299 dollari.

In attesa degli Orion AR

Meta sta riservando la tecnologia avanzata di realtà aumentata per i suoi occhiali Orion, ancora in fase di sviluppo. Gli Hypernova, invece, si collocheranno nella fascia media degli occhiali smart, come quelli mostrati al CES, ad esempio i Rokid Glasses che visualizzano testo verde. Tuttavia, gli Hypernova avranno un prezzo più alto rispetto ad altre opzioni, probabilmente perché includeranno il controller da polso “neurale” degli Orion, nome in codice Ceres.

In cantiere anche gli Hypernova 2, con due schermi

Meta sta anche lavorando a una prossima versione degli Hypernova, con il nome in codice Hypernova 2, che avrà due schermi. Il lancio sarebbe previsto nel 2027. Zuckerberg è pronta a tutto pur di conquistare il mercato degli occhiali smart, ma dovrà vedersela con altri big del settore, da Apple a Google.