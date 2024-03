Meta cancellerà tutti gli account Oculus alla fine di marzo

Meta ha annunciato che eliminerà definitivamente gli account Oculus il 29 marzo 2024. Ciò significa che gli utenti che non avranno ancora migrato il proprio account a un account Meta, perderanno l’accesso a tutte le applicazioni, agli acquisti in-app, ai crediti del negozio e ai contenuti creati con l’account.

Inoltre, si perderà l’accesso a tutte le tue applicazioni, gli acquisti in-app, i crediti del negozio e i contenuti creati con il proprio account Oculus. Meta ha quindi comunicato agli utilizzatori di eseguire la migrazione ad un account Meta prima della data indicata, per evitare la perdita permanente di tutti i relativi contenuti e dati associati all’account.

Perché Meta vuole eliminare gli account Oculus?

Nel 2020, come parte della sua strategia di integrazione tra piattaforme, Meta ha introdotto l’obbligo per i nuovi utenti Oculus di registrarsi con un account Facebook. Tale decisione ha suscitato numerose critiche da parte della community di utenti, molti dei quali non desideravano condividere le proprie informazioni personali con Facebook o non possedevano direttamente un account del social network.

Nel 2022, Meta ha offerto un’alternativa agli utenti di Oculus, permettendo loro di creare un account Meta, che non richiede l’uso di Facebook. Questo account Meta consente di accedere alle stesse funzionalità e servizi di Oculus, ma con un’identità separata da Facebook. Meta ha cessato di supportare gli account Oculus a gennaio 2023, rendendo obbligatoria la migrazione a un account Meta per continuare a usare il visore Quest.

Chi ha ancora un account Oculus e vuole conservare i propri contenuti e i propri acquisti, deve migrare l’account a uno Meta prima del 29 marzo 2024. Per farlo, basta collegarsi a questa pagina e creare un account Meta con lo stesso indirizzo e-mail che si usava per Oculus. Una volta completata la migrazione, sarà possibile accedere a tutti i giochi, dati e altri acquisti salvati sul proprio account. Si potrà anche modificare le impostazioni di privacy e sicurezza sul proprio account Meta.

Meta ha inviato un’e-mail di avviso a tutti gli utenti di Oculus, compresi quelli che hanno già migrato il loro account a Meta. Questo ha generato confusione, che non sapevano se dovevano fare qualcosa o se si trattava di un errore. Il sito web di tecnologia The Verge ha contattato Meta per avere chiarimenti, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

In ogni caso, chi ha già migrato il proprio account Oculus a Meta, non dovrebbe preoccuparsi di questa e-mail. Meta consiglia agli utenti che non hanno ancora fatto la migrazione, di procedere quanto prima con questa operazione, al fine di evitare la perdita permanente di contenuti e acquisti associati all’account dopo la data del 29 marzo 2024.