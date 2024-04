Meta chiude Threads in Turchia dopo l'ingiunzione

Meta ha comunicato che Threads non sarà più accessibile in Turchia dal 29 aprile. La decisione è dovuta all’ingiunzione emessa dall’autorità antitrust al termine dell’indagine sulla condivisione dei dati tra il nuovo social network e Instagram, senza il consenso degli utenti. L’azienda di Menlo Park presenterà appello.

Abuso di posizione dominante

Al termine dell’indagine, la Turkish Competition Authority (TCA) ha determinato un abuso di posizione dominante da parte di Meta. L’azienda di Menlo Park ha combinato i dati degli utenti che hanno aperto un profilo su Threads con quelli dei corrispondenti account Instagram, senza un consenso esplicito. Tale pratica è stata ritenta anticoncorrenziale perché Meta può sfruttare i dati per ottenere un vantaggio nei mercati dei social network e dell’advertising online.

Per questo motivo, l’autorità antitrust ha emesso un’ingiunzione per impedire la combinazione di dati. Meta ha pertanto annunciato che rispetterà la decisione con la chiusura di Threads in Turchia dal 29 aprile. Questa misura è temporanea, ma tutto dipenderà dall’esito dell’appello.

Gli utenti verranno avvisati tramite una notifica nell’app. È possibile cancellare o disattivare il profilo. Nel secondo caso, i post scritti e le interazioni con altri post verranno nuovamente mostrati se e quando Threads tornerà online.

Meta ha ricevuto una pesante sanzione nel 2022 per aver combinato i dati degli utenti tra WhatsApp, Instagram e Facebook.

Per quanto riguarda invece le nuove funzionalità, Adam Mosseri ha comunicato l’avvio dei test per la ricerca in tempo reale. Gli utenti possono usare un pulsante per vedere i risultati più recenti (ma non in ordine cronologico).