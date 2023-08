Meta Code Llama: modello IA per la programmazione

Meta sarebbe in procinto di lanciare un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa battezzato Code Llama e destinato all’ambito della programmazione. A riportare l’indiscrezione è The Information, risorsa che già in passato, più volte, ha anticipato con successo annunci ufficiali in questo settore.

Un nuovo modello IA da Meta: è Code Llama

Le prime informazioni fanno riferimento alla natura open source del progetto. Il tool, stando a quanto trapelato, dovrebbe essere basato sul recente Llama 2 e introdotto con l’obiettivo ultimo di consentire agli sviluppatori di ottenere codice partendo da un prompt o attraverso suggerimenti mirati, in modo simile a quanto già fanno le alternative proprietarie proposte da OpenAI, Google e altri player di questa nascente industria. Ad affermarlo sono due fonti ritenute a conoscenza dell’iniziativa, ma per ovvi motivi rimaste anonime.

La finalità dichiarata (utilizzare il condizionale è comunque d’obbligo, in attesa di conferme), con il debutto di Code Llama, sarebbe quella di permettere alle aziende di creare assistenti IA in grado di suggerire automaticamente il codice agli sviluppatori, con modalità e dinamiche del tutto simili a quanto avviene, ad esempio, con Copilot di GitHub basato su Codex di OpenAI.

La presentazione ufficiale del modello dovrebbe andare in scena entro pochi giorni, già nella settimana che avrà inizio il 21 agosto. Non rimane dunque che attendere un eventuale annuncio per saperne di più.

Le potenzialità in termini di business e adozione sono notevoli. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha reso noto di recente che oltre 27.000 aziende hanno già scelto di mettere mano al portafogli per ottenere una licenza enterprise di GitHub Copilot.

Come più volte sottolineato dal suo numero uno Mark Zuckerberg, il gruppo Meta ha tutte le intenzioni di dire la propria nel territorio dell’IA generativa. È su questo fronte che si stanno concentrando gli sforzi e gli investimenti della società, dopo aver raccolto risultati al di sotto delle aspettative con i progetti legati al metaverso.