Meta consentirà di scaricare le app da Facebook

Meta ha deciso di sfruttare l’opportunità concessa dal Digital Markets Act (legge sui mercati digitali) per offrire un’alternativa agli store ufficiali di Apple e Google. Gli utenti europei potranno scaricate le app direttamente dalle inserzioni pubblicitarie mostrate su Facebook. Anche Microsoft ha pianificato il lancio di un app store, ma solo per i giochi.

Meta integra un app store in Facebook?

Il Digital Markets Act, approvato circa un anno fa, è applicabile dallo scorso 2 maggio. Le aziende interessate, denominate “gatekeeper”, dovranno rispettare le regole a partire dalla primavera 2024. Una di esse obbliga Apple e Google a consentire il sideloading e l’uso di app store alternativi.

Dato che Android permette da sempre l’installazione di app da store di terze parti, Meta ha deciso di avviare i test (entro fine anno) in collaborazione con alcuni sviluppatori di app Android. Attualmente iOS non consente il sideloading, ma Apple dovrà apportare le necessarie modifiche per rispettare la legge.

L’azienda di Menlo Park mostrerà inserzioni pubblicitarie delle app su Facebook. Cliccando sul banner verrà avviato il download. Meta ha comunicato che durante la fase di test non chiederà nessuna commissione, quindi gli sviluppatori potranno utilizzare qualsiasi sistema di pagamento. Il portavoce Tom Channick ha dichiarato:

Siamo sempre stati interessati ad aiutare gli sviluppatori a distribuire le loro app e nuove opzioni aggiungerebbero più concorrenza in questo spazio. Gli sviluppatori meritano più modi per portare facilmente le loro app alle persone che le desiderano.

Anche Microsoft ha annunciato il lancio di un app store per i giochi. Dato che la Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Activision Blizzard, l’azienda di Redmond potrà attuare il suo piano.