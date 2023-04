Meta vuole usare IA generativa per le pubblicità

In seguito alla comunicazione relativa alle novità per le inserzioni personalizzate, Meta rivela alcuni dettagli molto importanti per quanto concerne l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa al fine di creare annunci pubblicitari dedicati a servizi di altre aziende. Entro la fine del 2023, anzi, la società di Mark Zuckerberg potrebbe portare a termine il suo progetto rendendolo utilizzabile globalmente.

L’IA generativa di Meta produrrà annunci pubblicitari

Nel contesto di un’intervista concessa alle pagine del portale Nikkei Asia, infatti, il CTO di Meta, Andrew Bosworth, ha affermato che l’azienda intende fornire una IA generativa ottimizzata specificatamente per la creazione di immagini diverse a seconda del pubblico per il quale è pensata la campagna pubblicitaria stessa. A quanto pare, il team dedicato agli strumenti IA annunciato lo scorso febbraio vi starebbe lavorando assiduamente, parallelamente al chatbot IA da introdurre all’interno di WhatsApp e Messenger.

Nello specifico, Bosworth ha dichiarato quanto segue:

“Mi aspetto che inizieremo a vedere la commercializzazione della tecnologia quest’anno. Abbiamo appena creato un nuovo team di intelligenza artificiale generativa, un paio di mesi fa, sono molto impegnati. È probabilmente l’area in cui trascorro più tempo, così come Mark Zuckerberg e il Chief Product Officer Chris Cox.”

Bosworth ha dunque detto a Nikkei che il progresso dell’IA generativa servirà anche per potenziare il metaverso firmato Meta, creando mondi virtuali con il supporto di grandi modelli linguistici come GPT-4 di OpenAI e PaLM di Google, dando origine a modelli 3D dopo averne richiesto una descrizione alle IA: