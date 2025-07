METÀ PREZZO per Echo Dot con Alexa nel Prime Day 2025

L’ultimo modello di Echo Dot è in sconto del 49% in occasione del Prime Day 2025 che ha preso il via oggi su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mano sullo smart speaker che unisce un design elegante e ricercato a funzionalità avanzate, con una spolverata di intelligenza artificiale. Scegli la colorazione che preferisci tra Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte, la spesa finale non cambia.

Prime Day: sconto del 49% su Echo Dot con Alexa

Riproduce un suono ricco e avvolgente, con voci nitide e bassi profondi, per un’esperienza audio senza compromessi in ogni stanza della casa. Inoltre, con Alexa integrata, puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri da vari servizi tramite Wi-Fi o Bluetooth, oltre a ricevere informazioni, impostare timer e controllare dispositivi smart con la tua voce. Può essere sincronizzato con altri Echo o Fire TV, per una domotica integrata. Progettato per tutelare la privacy, include un pulsante per disattivare i microfoni. È anche attento alla sostenibilità: utilizza materiali riciclati per tessuti, plastica e imballaggi, rendendolo una scelta ecologica oltre che funzionale. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Approfitta dello sconto del 49% e acquista l’ultimo modello dello smart speaker Echo Dot al prezzo di soli 32,99 euro. La spedizione è a costo zero con la consegna in un solo giorno. Non c’è bisogno di attivare coupon: mettilo nel carrello e conferma l’ordine per cogliere al volo l’occasione.

Oggi, 8 luglio, parte ufficialmente il Prime Day 2025, l’evento che durerà fino a venerdì. Le promozioni sono già visibili e coprono un’ampia gamma di categorie, quasi tutte quelle dell’e-commerce. Se non sei ancora iscritto, puoi attivare gratuitamente Prime per 30 giorni e iniziare subito ad acquistare risparmiando.