Meno di metà prezzo per Sky TV+Netflix: abbonati ora

Le migliori serie, tutte le puntate degli show più seguiti e i documentari che hanno reso celebre il pacchetto Sky TV, oltre all’intero catalogo della piattaforma Netflix, insieme nell’offerta Intrattenimento Plus proposta solo per pochi giorni a meno di metà prezzo. Qui è dove segnaliamo la possibilità di allungare le mani su un mondo di contenuti, in abbonamento a 14,90 euro mensili invece di 30 euro, per i prossimi 18 mesi.

Intrattenimento Plus: Sky TV+Netflix in sconto

Sono inclusi, tra gli altri, anche Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo di Zerocalcare, la seconda stagione di A Casa Tutti Bene, le puntate della nuova edizione del contest canoro X Factor e molto, molto altro ancora. Il piano di Netflix è quello Base ovvero con la possibilità di effettuare lo streaming a risoluzione HD su qualsiasi dispositivo, senza alcun tipo di interruzione pubblicitaria e con la facoltà di scaricare i film o gli episodi nella memoria interna di smartphone, tablet o computer, così da poterli vedere comodamente in modalità offline quando in viaggio o lontano da casa.

La promozione in corso permette inoltre di includere, volendo, il pacchetto Cinema a soli 5 euro al mese in più oppure quello Sport a 10 euro al mese in più. In entrambi i casi, Sky tende la mano ai suoi clienti offrendo un buono regalo Amazon da 50 euro che sarà possibile spendere liberamente per i propri acquisti sull’e-commerce.

Come scritto in apertura, è possibile abbonarsi a Intrattenimento Plus alle condizioni appena descritte solo per pochi giorni, dopodiché la sottoscrizione potrebbe tornare al prezzo di listino. Un’occasione d’oro per garantirsi un anno e mezzo di accesso senza limiti ai migliori contenuti on demand: da qui all’inizio del 2025, davvero niente male.

