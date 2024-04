METÀ PREZZO per NordPass Premium: le tue password al sicuro

Metti al sicuro i tuoi account, proteggendo le credenziali con l’offerta speciale di NordPass, che oggi propone la formula Premium in sconto del 50% per chi sceglie di attivare l’abbonamento biennale. È la soluzione ideale per tutelare la propria attività online, forte di un approccio semplificato e accessibile a tutti.

NordPass: sconto 50% sulla formula Premium

Sono tante le funzionalità integrate: dal supporto alle passkey e all’autenticazione a più fattori alla compilazione automatica dei moduli, dalla generazione di codici d’accesso complessi alla scansione del Web per la ricerca di eventuali fughe di dati, senza dimenticare la sincronizzazione automatica tra i dispositivi, la compatibilità con il riconoscimento biometrico e molto altro ancora. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Per quanto riguarda l’applicazione di NordPass, è disponibile sia da installare nelle versioni Windows, macOS, Linux, Android e iOS che sotto forma di estensione per i browser Chrome, Firefox, Safari, Opera ed Edge. Anche le carte di credito rimangono protette, grazie al salvataggio crittografato dei dati (con algoritmo XChaCha20) che tutela l’integrità dei metodi di pagamento.

Tutto questo, oggi è in offerta al prezzo mensile di soli 1,49 euro (invece di 2,99 euro), per due anni, con la possibilità di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione. Volendo, c’è anche il piano Family a 2,79 euro/mese per l’utilizzo condiviso da un massimo di sei utenti.

NordPass è un servizio fornito e gestito da Nord Security, la stessa realtà che si occupa anche di altre soluzioni per la privacy e per la cybersecurity come la Virtual Private Network globale di NordVPN, NordLayer e NordStellar per il settore enterprise e NordLocker per il backup sul cloud. Per altre informazioni a proposito delle funzionalità incluse ti invitiamo a consultare il sito ufficiale.