Purificatore d'aria con lampada UV a metà prezzo

Dotato di filtro HEPA e di una lampada UV integrata, il purificatore d’aria LEICKE Pure O2 oggi si trova in forte sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge il coupon-50% da attivare che dimezza la spesa. È adatto per ambienti con una superficie fino a 80 metri quadrati.

LEICKE Pure O2: il coupon Amazon taglia il prezzo

Il sistema CADR (Clean Air Delivery Ratio) è in grado di pulire fino a 180 metri cubi ogni ora grazie all’azione combinata della ultravioletta a onde corte che rimuove le sostanze nocive e del filtraggio che blocca il 99,97% di polveri sottili, peli di animali, polline, acari, inquinamento atmosferico, PM2,5 e particelle ultra sottili sotto i 0,3 micron. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Ancora, i filtri ai carboni attivi possono rimuovere l’odore degli animali domestici (incluso l’odore della lettiera del gatto), il fumo della cucina e neutralizzare la formaldeide. L’utilizzo è dunque particolarmente consigliato per chi soffre di allergie e asma. In questo momento è possibile acquistare LEICKE Pure O2 al prezzo finale di soli 53,99 euro.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita per chi effettua subito l’ordine approfittando del coupon sconto del 50%. La consegna a domicilio del purificatore d’aria avverrà entro i prossimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.