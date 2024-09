METÀ PREZZO per Ring Intercom: devi solo attivare il coupon

Oggi in sconto a metà prezzo, Ring Intercom è senza dubbio uno dei dispositivi di maggior successo tra quelli lanciati di recente da Amazon e dedicati alla smart home. L’idea alla base è semplice, ma decisamente innovativa, tanto da semplificare la vita a molti, soprattutto a chi trascorre le proprie giornate lontano da casa. È progettato per rendere smart il citofono tradizionale, abilitando una serie di funzionalità che vanno dalla possibilità di parlare con i visitatori da remoto al controllo degli accessi, senza dimenticare l’assegnazione di chiavi temporanee. Non devi far altro che attivare il coupon per sbloccare l’offerta e acquistarlo al prezzo di soli 50 euro.

Ring Intercom a metà prezzo: eccolo su Amazon

È ovviamente compatibile con Alexa, così da poter interagire attraverso semplici comandi vocali, come ormai siamo abituati a fare in una casa intelligente. Il design è quello semplice, elegante e minimalista visibile nell’immagine qui sotto, con dimensioni pari a 109x109x31,5 millimetri e la colorazione Bianco. Per altre informazioni, visita la pagina dell’e-commerce relativa al prodotto, dove trovi anche oltre 6.500 recensioni positive che gli valgono un voto molto alto (superiore a 4/5 stelle).

All’interno della confezione c’è tutto il necessario per l’installazione fai-da-te, semplice e alla portata di chiunque seguendo le istruzioni fornite. Consigliamo di verificare la compatibilità tra Ring Intercom e il proprio citofono di casa.

Se lo ordini subito, il dispositivo entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, al prezzo di soli 50 euro. Per cogliere al volo l’occasione e approfittare dello sconto non devi far altro che attivare il coupon dedicato.