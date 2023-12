METÀ PREZZO sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi

Grazie allo sconto del 46% su Amazon, oggi è possibile acquistare Xiaomi Robot Vacuum S10 quasi a metà prezzo rispetto al listino. Per chi non lo conosce, si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti del marchio dotato di tecnologie avanzate per la pulizia della casa, compatibile con gli ecosistemi smart di Google Home e Alexa.

46% di sconto sul Xiaomi Robot Vacuum S10

Tra i punti di forza vale la pena citare il sistema di navigazione laser con rilevamento preciso dell’ambiente circostante, tramite scansione a 360 gradi, creando una mappa personalizzabile delle stanze e ottimizzando così le operazioni. Ancora, con una potenza di 4.000 Pa è in grado di rimuovere tutto lo sporco, inclusi capelli, peli di animali domestici e polvere. Il serbatoio dell’acqua la rilascia in modo uniforme, per assicurare un’umidità costante senza bagnare il pavimento. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla descrizione completa del prodotto.

La promozione in corco permette di acquistare Xiaomi Robot Vacuum S10 al prezzo finale di soli 181 euro invece di 339 euro come da listino, grazie allo sconto del 46% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello e concludere l’affare.

Ciliegina sulla torta: il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio garantita in un paio di giorni. Vale a dire che, se scegli di effettuare subito l’ordine, il robot aspirapolvere e lavapavimenti arriverà a casa entro 48 ore al massimo, senza spese aggiuntive per il trasporto. Sei pronto per un 2024 con più tempo libero da dedicare alle tue passioni? Alle pulizie penserà lui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.