Meta Quest 2: ritorna il minimo storico su Amazon (-17%)

Meta Quest 2 è il modo migliore per provare il fascino dei giochi in realtà virtuale senza spendere troppo e senza dipendere da altri dispositivi: si tratta infatti di un visore all-in-one che adesso è tornato in sconto su Amazon al minimo storico di soli 249,99 euro.

Meta Quest 2 in offerta Amazon: cosa lo rende unico

Meta Quest 2 è sensazionale perché ti permette di giocare subito grazie al suo sistema all-in-one. Audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile ti immergono completamente in queste realtà virtuali: potrai esplorare un vasto universo di oltre 250 giochi, che spaziano da giochi e attività fitness a esperienze sociali e di intrattenimento, comprese esclusive di grande successo.

Potrai viaggiare così attraverso universi di fantasia, sperimentare avventure horror mozzafiato o collaborare con colleghi in spazi di lavoro virtuali. Puoi anche unirti a gruppi nelle aree sociali e multiplayer per partecipare a eventi dal vivo con amici e familiari, allenarti con altri utenti o intraprendere missioni con compagni di avventura.

La batteria integrata ti libera dalla necessità di collegarlo ad un PC, anche se potresti comunque farlo per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco. La scelta è tua: la massima versatilità e l’innovazione della VR è tua a 249,99 euro.