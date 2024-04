BlizzCon 2024: Blizzard ha cancellato l'evento

È un momento delicato per l’industria dei videogiochi e la cancellazione dell’evento BlizzCon 2024 ne è un’ennesima testimonianza. A renderlo noto è stata direttamente Blizzard, con un comunicato ufficiale in cui fa riferimento a una decisione non presa alla leggera .

Dopo un’attenta considerazione, nel corso dell’ultimo anno, noi di Blizzard abbiamo preso la decisione di non organizzare la BlizzCon nel 2024.

Blizzard cancella BlizzCon 2024

Nei prossimi mesi assisteremo comunque all’arrivo di informazioni sulle nuove uscite già pianificate, come nel caso di World of Warcraft: The War Within e di Vessel of Hatred, la prima espansione per Diablo IV. Il produttore ha confermato l’intenzione di partecipare ad altre fiere di settore, a partire da Gamescom. Ci saranno inoltre appuntamenti in presenza come quello per celebrare il trentesimo anniversario della serie Warcraft, inaugurata nel lontano 1994 con l’arrivo del capitolo Orcs & Humans che conquistò gli appassionati degli strategici in tempo reale.

Non importa come sceglierai di connetterti con noi agli eventi di quest’anno, di persona o virtualmente, non vediamo l’ora di trovarti lì!

L’appuntamento con BlizzCon è tornato lo scorso anno, nel 2023, dopo lo stop dell’edizione precedente, fermata così come quella del 2020 a causa della pandemia. La prima risale al 2005. Il periodo scelto per la kermesse è stato quasi sempre quello autunnale, tra ottobre e novembre, con poche eccezioni. Potrebbe comunque tornare in futuro.

… state certi che siamo come sempre entusiasti di riportare in vita BlizzCon nei prossimi anni.

La scelta di cancellare l’evento di quest’anno è con tutta probabilità riconducibile a decisioni prese in seguito alla riorganizzazione conseguente all’acquisizione da parte di Microsoft, che ha già portato a un pesante round di licenziamenti.

L’intera industria gaming sta attraversando una fase di assestamento, dopo la forte crescita fatta registrare negli anni scorsi, quando l’obbligo di restare in casa ha spinto molti a prendere (o riprendere) in mano il joypad.