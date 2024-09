DualSense ora costa di più, ma questa edizione è in super sconto

Sony ha appena annunciato un aumento dei prezzi per quanto riguarda i controller DualSense di PS5 (in concomitanza con la presentazione dell’evoluzione Pro della console). Amazon, invece, sceglie di rispondere alla notizia mettendo in sconto una versione speciale della periferica, quella nella colorazione Sterling Silver. Oggi la puoi acquistare in offerta a -19%.

DualSense PS5: l’offerta sulla versione Sterling Silver

La finitura argentata rende unica questa edizione, diversa per il look rispetto alle altre. Le caratteristiche sono quelle standard e ben note: dal feedback aptico che genera le vibrazioni da restituire alle mani per sentirsi sempre al centro dell’azione ai grilletti adattivi progettati per esercitare una resistenza durante la pressione, dal microfono incorporato allo speaker, senza dimenticare l’ingresso audio da 3,5 mm, la ricarica della batteria interna tramite cavo USB-C, il pulsante Crea per acquisire i contenuti in-game e molto altro ancora. È compatibile anche con PC, Mac, Android e iOS, sia sfruttando la connettività Bluetooth che collegandolo fisicamente. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più e per conoscere tutti gli altri dettagli.

Invece di 79,99 euro come da listino, oggi il controller DualSense per PS5 nell’edizione speciale Sterling Silver è disponibile al prezzo di 65 euro, con un risparmio notevole. Lo sconto del 19% è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Se sei interessato, il consiglio è di approfittarne subito.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: ordinalo in questo momento per riceverlo a casa tua già entro domani, con la consegna gratuita. Infine, per ultimo, ma non meno importante, puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la vendita e la spedizione attraverso la rete logistica dell’e-commerce (senza passare da intermediari).